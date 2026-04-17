Zayn Malik in un letto d' ospedale | la foto che preoccupa i fan degli One direction

Un'icona musicale di fama internazionale è stata ricoverata in ospedale, suscitando preoccupazione tra i fan. La notizia è arrivata nello stesso giorno in cui è stato pubblicato il suo nuovo album. Diffusa anche una foto che lo ritrae nel letto di un reparto ospedaliero. La notizia ha attirato l'attenzione di molti seguaci e media, che stanno seguendo gli sviluppi sulla sua condizione di salute.

I fan di tutto il mondo sono in apprensione per Zayn Malik, dopo la notizia del suo ricovero in ospedale arrivata proprio nel giorno di uscita del nuovo album. Il cantante britannico, diventato famoso anche grazie alla sua esperienza nei One Direction, ha sorpreso tutti rivelando di essere alle prese con un problema di salute proprio mentre il suo ultimo progetto musicale veniva pubblicato. L’artista, 33 anni, ha condiviso sui social una foto dal letto d’ospedale, in cui appare collegato a diversi macchinari. A corredo dell’immagine, un messaggio rivolto direttamente ai fan che in poche ore ha fatto il giro del web: "Ai miei fan, grazie a tutti voi per l’affetto e il sostegno, ora e sempre.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Zayn Malik in un letto d'ospedale: la foto che preoccupa i fan degli One direction Notizie correlate Leggi anche: Zayn Malik è felice che i fan “si interessino ancora alla sua musica” Corona e la foto in ospedale su X: il dettaglio che preoccupa i followerLe ultime immagini pubblicate da Fabrizio Corona su X hanno scatenato preoccupazione tra i follower. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Dai Nine Inch Nails a Madame: le uscite della settimana; Se il vero amore si dichiara (ancora una volta) con una t-shirt; Riappare Louis Tomlinson, indie-pop ma essenziale: al Forum l’ex One Direction al terzo album solista; Uscite: Sadie Sandler recita nella nuova commedia Roommates mentre Zayn Malik pubblica il quinto album in studio. Zayn Malik in un letto d'ospedale: la foto che preoccupa i fan degli One directionL’ex cantante degli One Direction ha condiviso una foto dall’ospedale proprio nel giorno di uscita del nuovo album senza chiarire le cause del ricovero. Ecco come sta I fan di tutto il mondo sono in ... ilgiornale.it Zayn Malik reveals hospitalization, cancels appearancesZayn Malik is on the road to recovery. In an April 17 Instagram story, the former One Direction singer revealed he has been hospitalized and is unexpectedly recovering from an undisclosed health ... usatoday.com “Il mio primo tatuaggio fu il nome di mio nonno, Walter, e me lo feci tatuare in arabo. Lo feci perché a mia mamma non piaceva l'idea dei tatuaggi, così mi tatuai il nome di suo padre perché lei fosse d'accordo, ma era anche in onore a lui”. @zaynmalik per Vani x.com Zayn è il protagonista in copertina sul nuovo numero di Elle India. facebook