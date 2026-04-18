Zayn Malik ricoverato in ospedale il malore e il messaggio ai fan | cosa è successo

Zayn Malik è stato ricoverato in ospedale dopo aver accusato un malore, come comunicato dallo stesso artista tramite una foto pubblicata su Instagram. L’ex membro degli One Direction ha condiviso il messaggio con i fan, spiegando la sua condizione senza fornire ulteriori dettagli sulle cause dell’intervento. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media e dei social network, suscitando attenzione tra i suoi sostenitori.

(Adnkronos) – Zayn Malik ricoverato in ospedale. L’ex One Direction ha raccontato– con una foto condivisa su Instagram – di aver accusato un malore e di trovarsi ora ricoverato in ospedale. Il cantante ha dovuto annullare tutti gli eventi promozionali previsti in settimana per il lancio del nuovo album. “Ai miei fan. Grazie a tutti. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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“Il mio primo tatuaggio fu il nome di mio nonno, Walter, e me lo feci tatuare in arabo. Lo feci perché a mia mamma non piaceva l'idea dei tatuaggi, così mi tatuai il nome di suo padre perché lei fosse d'accordo, ma era anche in onore a lui”. @zaynmalik per Vani x.com

Zayn è il protagonista in copertina sul nuovo numero di Elle India. - facebook.com facebook