L’ex cantante degli One Direction è stato ricoverato in ospedale, interrompendo così i piani per il suo debutto da solista. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i fan e i media, ma al momento non sono stati forniti dettagli sulle cause del ricovero. La situazione ha portato a una sospensione temporanea delle attività promozionali dell’artista, lasciando in sospeso le sue prossime mosse.

Doveva essere uno dei momenti più importanti della sua carriera da solista ma si è trasformato in un debutto segnato dalla preoccupazione e dall’incertezza. Zayn Malik ha vissuto il lancio più difficile della sua vita artistica proprio mentre il suo nuovo album, Konnakol, iniziava a essere ascoltato in tutto il mondo. Il 17 aprile, giorno dell’uscita ufficiale del progetto discografico, l’ex One Direction è stato costretto a fermare completamente il programma promozionale previsto per il disco a causa di un serio problema di salute che lo ha portato in ospedale. Una notizia che ha immediatamente allarmato i fan e acceso l’attenzione internazionale attorno alle sue condizioni.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Zayn Malik in ospedale, cos’è successo all’ex cantante degli One Direction

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“Il mio primo tatuaggio fu il nome di mio nonno, Walter, e me lo feci tatuare in arabo. Lo feci perché a mia mamma non piaceva l'idea dei tatuaggi, così mi tatuai il nome di suo padre perché lei fosse d'accordo, ma era anche in onore a lui”. @zaynmalik per Vani x.com

Zayn è il protagonista in copertina sul nuovo numero di Elle India. facebook