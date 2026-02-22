Gualtieri predica il salario minimo e poi paga i lavoratori 4,5 euro l’ora

Gualtieri ha annunciato il sostegno al salario minimo, ma alcune aziende pagano i lavoratori solo 4,5 euro all’ora. La Cgil denuncia che gli steward della biglietteria di Fontana di Trevi ricevono salari molto bassi rispetto alle norme. La confusione tra promesse e realtà crea tensioni tra i lavoratori e le organizzazioni sindacali. La questione riguarda le differenze contrattuali che colpiscono principalmente i dipendenti del settore turistico. La discussione si concentra ora sulle responsabilità delle aziende coinvolte.

© Laverita.info - Gualtieri predica il salario minimo e poi paga i lavoratori 4,5 euro l’ora

Cortocircuito a sinistra. Pd e Cgil hanno sempre fatto del salario minimo e del contrasto allo sfruttamento del lavoro una battaglia di bandiera. Invece accade che a bordo della Fontana di Trevi, uno dei monumenti simbolo di Roma, si stia consumando l’ennesimo paradosso dei compagni. La Cgil scende in campo a fianco di Fratelli d’Italia per chiedere conto al sindaco Roberto Gualtieri delle condizioni contrattuali degli addetti alla biglietteria e alla sorveglianza di questa attrazione artistica della Capitale. I quali, a quanto pare, percepirebbero 4 euro e 50 centesimi l’ora, l’equivalente di nemmeno un gelato in uno dei numerosi punti di ristoro in zona. 🔗 Leggi su Laverita.info Salario minimo per gli appalti: "Vietato pagare i dipendenti meno di 9 euro all’ora"Il recente decreto stabilisce che nei contratti pubblici sia vietato pagare i dipendenti meno di 9 euro all'ora, introducendo una sorta di salario minimo. La Consulta conferma che un salario minimo locale si può fare: ora serve la partecipazione dei lavoratoriLa recente decisione della Consulta apre alla possibilità di un salario minimo locale, ma la realtà dei fatti è dura: 6,75 euro lordi all’ora rappresentano una paga misera. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Quando il PD predica male e razzola peggio: il caso delle auto elettriche a Roma - facebook.com facebook