Campania la prima delibera di Roberto Fico è per il salario minimo ai lavoratori
La Regione Campania, guidata da Roberto Fico, ha approvato la prima delibera di giunta, che riguarda l’introduzione di un salario minimo di 9 euro all’ora per i lavoratori. Questa misura, simbolo di un orientamento di sinistra, mira a garantire una retribuzione minima per tutelare i diritti dei lavoratori nella regione.
La prima delibera di giunta del presidente della Regione Campania Roberto Fico è, come si diceva una volta, una cosa di sinistra: un disegno di legge sulla retribuzione oraria minima di 9 euro. Fico non è il primo e non sarà l’ultimo a farlo, è una delibera che sta prendendo piede in numerosi enti e istituzioni pubbliche. Ma non è mai un provvedimento scontato. Secondo il comunicato diffuso dall’ufficio stampa, la delibera prevede che in tutte le procedure di gara della Regione, delle ASL, degli enti strumentali e delle società controllate sia attribuito un punteggio premiale agli operatori economici che si impegnano ad applicare una retribuzione minima oraria non inferiore a 9 euro lordi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
La Regione Campania, nella prima seduta della giunta guidata da Roberto Fico, ha approvato delibere riguardanti il salario minimo negli appalti regionali e il dimensionamento scolastico.
