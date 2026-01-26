La Regione Campania, guidata da Roberto Fico, ha approvato la prima delibera di giunta, che riguarda l’introduzione di un salario minimo di 9 euro all’ora per i lavoratori. Questa misura, simbolo di un orientamento di sinistra, mira a garantire una retribuzione minima per tutelare i diritti dei lavoratori nella regione.

La prima delibera di giunta del presidente della Regione Campania Roberto Fico è, come si diceva una volta, una cosa di sinistra: un disegno di legge sulla retribuzione oraria minima di 9 euro. Fico non è il primo e non sarà l’ultimo a farlo, è una delibera che sta prendendo piede in numerosi enti e istituzioni pubbliche. Ma non è mai un provvedimento scontato. Secondo il comunicato diffuso dall’ufficio stampa, la delibera prevede che in tutte le procedure di gara della Regione, delle ASL, degli enti strumentali e delle società controllate sia attribuito un punteggio premiale agli operatori economici che si impegnano ad applicare una retribuzione minima oraria non inferiore a 9 euro lordi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Campania, la prima delibera di Roberto Fico è per il salario minimo ai lavoratori

Approfondimenti su roberto fico

La Regione Campania, nella prima seduta della giunta guidata da Roberto Fico, ha approvato delibere riguardanti il salario minimo negli appalti regionali e il dimensionamento scolastico.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su roberto fico

Argomenti discussi: Regione Campania, Fico blocca le manovre intorno a Scabec: sospeso il bando vinto da Raia; Corte dei Conti al Comune di Scafati; Stop attività al PalaTulimieri, Roller Salerno: Il Comune sputa su 40 anni di storia -.

Regione Campania, nella prima giunta di Fico salario minimo per gli appalti regionali e dimensionamento scolasticoLa giunta regionale di Roberto Fico si mette al lavoro: nella prima seduta ci sono delibere sul salario minimo e sulla scuola, ma anche sul nuovo direttore ... fanpage.it

Regione Campania, quali sono i primi provvedimenti approvati dalla Giunta FicoA Palazzo Santa Lucia la prima seduta. Il governatore: Clima sereno e di piena sinergia da parte di tutti i componenti. C'è la volontà comune di raggiungere gli obiettivi prefissati con spirito di re ... napolitoday.it

La giunta regionale di Roberto Fico si mette al lavoro: nella prima seduta ci sono delibere sul salario minimo e sulla scuola, ma anche sul nuovo direttore dell’ospedale Ruggi di Salerno. - facebook.com facebook

Fiorello e Biggio, a La Pennicanza l’imitazione di Roberto Fico che diverte il presidente della Regione Campania x.com