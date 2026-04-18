Youth test perché oggi tutti vogliono copiare Parma e cosa consiglia il sindaco Guerra ai suoi colleghi

Oggi si parla di un nuovo strumento chiamato “Youth test”, che sta trovando interesse in diverse città italiane. La motivazione principale è quella di analizzare l’impatto delle decisioni pubbliche sui giovani. Il sindaco di una città ha condiviso alcuni consigli per i colleghi, sottolineando quanto sia utile valutare come le scelte amministrative influenzino le nuove generazioni. La tendenza a seguire l’esempio di Parma si sta diffondendo tra le amministrazioni locali.

«Trovo molto positivo che sempre più città stiano lavorando sulla valutazione di impatto generazionale. Non è una invenzione di Parma, questo è evidente, ma Parma è stata pioniera nell’applicarla». Così Michele Guerra, 44 anni, primo cittadino di Parma, commenta la notizia dei tanti Comuni che in Italia stanno sperimentando (o pensano di farlo a breve) lo youth test (o valutazione di impatto generazionale). Da Milano a Potenza, da Reggio Calabria a Bologna, sono diverse le città in cui i sindaci tentano di applicare la valutazione dell’impatto delle norme locali sui giovani e l’Anci – come scrive Repubblica – spera di contagiare almeno cento città in 12 mesi.🔗 Leggi su Open.online

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