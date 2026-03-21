Il Medio Oriente sta vivendo un aumento di conflitti e tensioni, mentre nel frattempo si registra un incremento del 52% di italiani che scelgono l’Italia come meta di vacanza. La contrazione delle partenze verso altre destinazioni a lunga distanza si combina con la presenza di un Paese che, al momento, si conferma come destinazione stabile e sicura per i viaggiatori.

Crollo verso il Medio Oriente, contrazione sul lungo raggio e un’Italia che, al momento, resiste come “porto sicuro”. Sta cambiando così il turismo italiano in risposta alla crisi in Medio Oriente. La crisi geopolitica nel Golfo sta producendo effetti concreti sulle scelte di viaggio degli italiani, modificando abitudini che negli ultimi anni sembravano consolidate. A fotografare il fenomeno è un’analisi di Sojern, piattaforma di marketing turistico digitale, basata sulle ricerche online. Non prenotazioni, dunque, ma un indicatore in tempo reale di come si muove la domanda. Turismo e crisi in Medio Oriente: crollano le mete del Golfo. Il dato più evidente è il crollo di interesse verso il Medio Oriente. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Medio Oriente in guerra? Tutti vogliono venire in vacanza in Italia (+52%). Ecco perché

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