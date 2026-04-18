Un giocatore ha suscitato preoccupazioni a causa di un problema al ginocchio che potrebbe influenzare il suo rendimento nelle prossime partite di campionato. La questione riguarda la gestione del fastidio in vista delle ultime gare e del possibile coinvolgimento nel Mondiale. La situazione è stata resa nota attraverso comunicati ufficiali, senza ulteriori approfondimenti o commenti. La decisione sul trattamento sarà presa nelle prossime settimane, in base alle valutazioni mediche.

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© Juventusnews24.com - Yildiz, scatta l’allarme verso il Bologna: la verità sul ginocchio e come sarà gestito nel finale di stagione

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