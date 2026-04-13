Yildiz Juve | ansia in casa bianconera per le condizioni del 10 andrà gestito così verso il Bologna Il piano per la settimana

In casa Juventus si vive un clima di apprensione per le condizioni di un giocatore chiave, che ha manifestato fastidio durante la partita di Bergamo. Si sta cercando di gestire la situazione con terapie e sedute di recupero in vista della prossima sfida contro il Bologna. La squadra sta seguendo un piano specifico per garantire il miglior stato possibile del calciatore, che resta sotto osservazione.

di Luca Fioretti Yildiz Juve, il giocatore preoccupa l’ambiente dopo il fastidio accusato a Bergamo e si prepara tra terapie e sedute per domenica. Le recentissime notizie riportate da Tuttosport destano una preoccupazione all’interno di tutto l’ambiente Juve. Il fastidioso problema al ginocchio accusato da Kenan Yildiz tiene l’intero gruppo bianconero in uno stato di fortissima apprensione. Il fantasista non è riuscito a concludere la partita contro l’ Atalanta, costringendo lo staff a un cambio forzato prima della fine dei novanta minuti. Questa dolorosa uscita anticipata ha inevitabilmente acceso un campanello d’allarme estremamente rumoroso per il collettivo, considerando l’enorme peso che il ragazzo ricopre nelle fondamentali dinamiche tecnico-tattiche.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Yildiz Juve: ansia in casa bianconera per le condizioni del 10, andrà gestito così verso il Bologna. Il piano per la settimana Yildiz tiene in ansia la Juve: fastidio al polpaccio e Galatasaray ora a rischio. Cosa filtra sulle condizioni del turcodi Redazione JuventusNews24Yildiz tiene in ansia la Juve in vista del delicato impegno in coppa contro il Galatasaray per tentare la grande impresa... Yildiz in difficoltà? Spalletti fa il punto sul turco e sulle sue condizioni. Come sta il numero 10 della JuveOpenda Juve, l’attaccante bianconero continua a non convincere: il suo futuro sembra essere già scritto.