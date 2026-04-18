Yildiz in dubbio per Juve Bologna? ‘Allarme’ ginocchio e la verità sull’infortunio del turco Così verrà gestito da qui a fine stagione

Un giocatore turco è alle prese con un problema al ginocchio che mette in discussione la sua presenza in vista della prossima partita tra Juventus e Bologna. Gli esami medici hanno confermato un infortunio, ma i dettagli sulla gravità non sono ancora del tutto chiari. La società ha annunciato che il suo recupero sarà monitorato attentamente nel corso delle prossime settimane, determinando così la sua disponibilità per le gare successive.