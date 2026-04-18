Yildiz dipendenza perché il recupero del 10 è fondamentale per la Juventus | sorride Spalletti la grande verità dietro ai numeri della stagione

Yildiz è un giocatore che ha un impatto significativo sulla Juventus, al punto che la sua presenza o assenza si riflette chiaramente nei risultati della squadra. I dati mostrano differenze evidenti nelle prestazioni della squadra a seconda che il numero 10 turco sia in campo o meno. Per questa ragione, il recupero del giocatore risulta essere una priorità per il club, considerando l’effetto che ha sui risultati complessivi della squadra.

di Paolo Rossi Yildiz crea dipendenza per la Juventus. I numeri con e senza il numero 10 turco per i bianconeri: per questo motivo è fondamentale. La notizia dell’infiammazione al ginocchio di Kenan Yildiz aveva tenuto con il fiato sospeso la Continassa in vista della delicata sfida casalinga di domani contro il Bologna. La novità più importante di oggi, però, è che il numero 10 si è allenato in gruppo ed è recuperato per il match dell’Allianz Stadium. La domanda – infatti – sorgeva spontanea: ma cosa succede alla Juventus quando il turco non c’è? Scartabellando i tabellini di questa lunghissima stagione – iniziata sotto la guida di Igor Tudor e proseguita con la rivoluzione spallettiana – emerge un dato inequivocabile: la Juventus soffre di una marcata “Yildiz-dipendenza”.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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