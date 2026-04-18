Durante l’ultimo evento di WrestleMania, Tiffany Stratton ha sconfitto Jordynne Grace e si è assicurata il ruolo di prima contendente al titolo degli Stati Uniti. La card della serata ha visto numerosi incontri, ma non tutti i protagonisti hanno avuto la possibilità di esibirsi. Nel corso dell’anno, alcuni wrestler sono passati da momenti di grande visibilità a periodi di assenza.

Nella vasta card di WrestleMania non c’è comunque spazio per tutte le Superstar WWE e così nel giro di 365 giorni c’è chi può passare dall’avere un match di punta all’essere completamente assente. Ne sanno qualcosa Iyo Sky e Tiffany Stratton, l’anno scorso impegnate in match titolati mentre quest’anno saranno spettatrici non paganti dell’evento. Per l’ex campionessa WWE questa notte è arrivata una piccola consolazione, un match vinto contro Jordynne Grace con in palio il posto di prossima sfidante al titolo degli Stati Uniti detenuto da Giulia. Il match tra le due bionde non metteva in palio solo la shot al titolo di Giulia, presente a bordo ring assieme alla sua manager Kiana James, ma anche l’opportunità di invertire la rotta di questo inizio 2026 avara di successi per entrambe e con alcuni problemi fisici.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Tiffany Stratton batte Jordynne Grace e diventa #1 contender al titolo degli Stati Uniti

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