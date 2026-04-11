Jordynne Grace è tornata a lottare in un episodio registrato di WWE Main Event, prima della puntata di SmackDown del 10 aprile. Durante il match, ha ottenuto una vittoria, lasciando intendere di essere già concentrata sul titolo. La wrestler ha ripreso l’attività nel circuito WWE dopo un periodo di assenza, con uno sguardo rivolto alle future sfide.

Jordynne Grace è di nuovo in azione e non ha perso tempo nel ricordare a tutti di cosa è capace. Prima della puntata di SmackDown del 10 aprile, Grace è tornata a combattere in un match registrato per WWE Main Event. Si trattava del suo primo incontro da quando aveva subito un infortunio alla caviglia che aveva sollevato dubbi sui tempi di recupero. Nel match registrato, Grace ha affrontato Zelina Vega riuscendo a ottenere la vittoria, un segnale chiaro che il suo recupero sta procedendo bene e che è pronta a tornare stabilmente sul ring. Zelina Vega vs Jordynne Grace to kick off Main Event pic.twitter.comD5rIyOsFOE — Ramon 2K26 (@Ramon3MR) April 10, 2026 Il ritorno arriva dopo che Grace aveva rivelato di essersi infortunata durante un match contro Alba Fyre, registrato prima della puntata di SmackDown del 6 marzo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Jordynne Grace è tornata, vittoria al rientro e occhi già sul titolo

WWE: Jordynne Grace rivela il momento esatto dell’infortunio alla caviglia durante WWE Main EventJordynne Grace ha rivelato il momento esatto in cui si è verificato il suo infortunio alla caviglia, e il video mostra quanto velocemente la...

WWE: Dibattito acceso dopo un’intervista a un fan disabile, interviene Jordynne GraceJordynne Grace ha puntato il dito contro un intervistatore che, secondo lei, avrebbe sfruttato un fan WWE con disabilità mentale per ottenere click e...

Jordynne Grace is coming for Jade Cargill