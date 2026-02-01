ROYAL RUMBLE 2026 | Powerhouse Hobbs debutta in WWE col nome di Royce Keys

Powerhouse Hobbs, ora conosciuto come Royce Keys, ha fatto il suo debutto in WWE alla Royal Rumble 2026. È entrato con il numero 14 e ha fatto il suo primo passo nel ring della compagnia americana dopo aver concluso il contratto con AEW. L’ex stella di Tony Khan ha subito attirato l’attenzione dei fan, che aspettano di vedere come si svilupperà la sua nuova avventura.

L’ex stella della AEW è entrato nella Royal Rumble maschile col numero 14, facendo il suo esordio assoluto in WWE dopo la scadenza del contratto con la promotion di Tony Khan L’esordio di Royce Keys nella Royal Rumble maschile. Powerhouse Hobbs makes his entrance in the Royal Rumble. The video screen shows “Powerhouse Hobbs” on a wall which breaks down to reveal his new name Royce Keys. #RoyalRumble pic.twitter.comJamZ0QFlOc — meraWRESTLING (@meraWRESTLING) January 31, 2026 Powerhouse Hobbs ha fatto il suo debutto in WWE durante la Royal Rumble maschile 2026, entrando nel match col numero 14 sotto il nuovo ring name Royce Keys. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

