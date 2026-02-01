ROYAL RUMBLE 2026 | Powerhouse Hobbs debutta in WWE col nome di Royce Keys
Powerhouse Hobbs, ora conosciuto come Royce Keys, ha fatto il suo debutto in WWE alla Royal Rumble 2026. È entrato con il numero 14 e ha fatto il suo primo passo nel ring della compagnia americana dopo aver concluso il contratto con AEW. L’ex stella di Tony Khan ha subito attirato l’attenzione dei fan, che aspettano di vedere come si svilupperà la sua nuova avventura.
Powerhouse Hobbs ha fatto il suo debutto in WWE durante la Royal Rumble maschile 2026, entrando nel match col numero 14 sotto il nuovo ring name Royce Keys.
