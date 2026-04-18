A poche ore dall’inizio di WrestleMania 42 a Las Vegas, sono state pubblicate le quote finali per la prima notte dello show tramite BetOnline.ag. Diverse sfide mostrano favoriti chiari, con le scommesse che indicano chi potrebbe uscire vincitore in vari incontri. Gli appassionati attendono con trepidazione l’evento, mentre le quote forniscono un’idea delle previsioni sulle possibili esiti delle varie sfide in programma.

Sono state rese note le quote finali per la prima notte di WrestleMania 42 tramite BetOnline.ag, e diversi match presentano ora favoriti nettissimi a poche ore dall’inizio dello show a Las Vegas. Con la card ormai definita per sabato sera all’Allegiant Stadium, le ultime quote offrono un quadro piuttosto chiaro di chi, secondo gli analisti, uscirà vincitore e in alcuni casi il divario è davvero marcato. Il favorito più netto in assoluto è Jacob Fatu, dato a -2000 contro Drew McIntyre (+700) nel loro Unsanctioned Match. Un margine così ampio riflette aspettative molto sbilanciate per quello che si preannuncia come uno degli incontri più violenti della serata.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Quote esplosive a poche ore da WrestleMania 42, ecco chi è dato per vincente

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