WWE | Ecco quali sono i main event previsti di WrestleMania 42

Da zonawrestling.net 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La WWE ha finalmente svelato i principali incontri di WrestleMania 42. Dopo la vittoria di Roman Reigns alla Royal Rumble 2026, la compagnia sta organizzando i match più attesi per il grande evento. I fan aspettano con ansia di scoprire quali sfide affronterà Reigns e quali star si affiancheranno sul ring in questa edizione. La card ufficiale, rivelata dal Wrestling Observer, offre già un’idea di cosa aspettarsi tra emozioni e sorprese.

Il Wrestling Observer Newsletter rivela i piani della WWE dopo la vittoria di Roman Reigns alla Royal Rumble 2026 Il Wrestling Observer svela la card di WrestleMania 42. La Road to WrestleMania 42 è ufficialmente iniziata e il quadro dei match principali comincia a prendere forma. Secondo quanto riportato dal Wrestling Observer Newsletter, i piani attuali della WWE prevedono due grandi incontri: Roman Reigns contro CM Punk per il World Heavyweight Championship e Cody Rhodes contro Drew McIntyre per il WWE Championship. “Come in molti si aspettavano, al momento il piano per WrestleMania prevede Roman Reigns contro CM Punk e Cody Rhodes contro Drew McIntyre. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

wwe ecco quali sono i main event previsti di wrestlemania 42

© Zonawrestling.net - WWE: Ecco quali sono i main event previsti di WrestleMania 42

Approfondimenti su WrestleMania 42

WWE: Già scelti i due main event di WrestleMania 42?

WWE: Survivor Series WarGames potrebbe determinare il Main Event di WrestleMania 42

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su WrestleMania 42

Argomenti discussi: WWE Royal Rumble 2026: ecco chi ha staccato il ticket per Las Vegas; Blizzard annuncia ben quattro eventi, ecco quali; Netflix, ecco 3 serie TV da non perdere che vi consigliamo questa settimana; Ami i motori? Ecco i 3 set LEGO in offerta per costruire bolidi mozzafiato.

wwe ecco quali sonoDrew McIntyre: Ecco quale star della WWE colpisce più forte.Drew McIntyre ha combattuto molte battaglie con alcune delle superstar più dure della WWE che abbiano mai calcato il ring. Tuttavia, un uomo spicca su tutti gli altri agli occhi di McIntyre. Il campio ... zonawrestling.net

wwe ecco quali sonoEcco perchè è saltato il Triple Threat dello Shield a WrestleManiaI fan avrebbero voluto vedere i membri dello Shield affrontarsi a WrestleMania: ecco perchè la WWE non l'ha mai proposto ... spaziowrestling.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.