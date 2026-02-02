WWE | Ecco quali sono i main event previsti di WrestleMania 42

La WWE ha finalmente svelato i principali incontri di WrestleMania 42. Dopo la vittoria di Roman Reigns alla Royal Rumble 2026, la compagnia sta organizzando i match più attesi per il grande evento. I fan aspettano con ansia di scoprire quali sfide affronterà Reigns e quali star si affiancheranno sul ring in questa edizione. La card ufficiale, rivelata dal Wrestling Observer, offre già un’idea di cosa aspettarsi tra emozioni e sorprese.

Il Wrestling Observer Newsletter rivela i piani della WWE dopo la vittoria di Roman Reigns alla Royal Rumble 2026 Il Wrestling Observer svela la card di WrestleMania 42. La Road to WrestleMania 42 è ufficialmente iniziata e il quadro dei match principali comincia a prendere forma. Secondo quanto riportato dal Wrestling Observer Newsletter, i piani attuali della WWE prevedono due grandi incontri: Roman Reigns contro CM Punk per il World Heavyweight Championship e Cody Rhodes contro Drew McIntyre per il WWE Championship. "Come in molti si aspettavano, al momento il piano per WrestleMania prevede Roman Reigns contro CM Punk e Cody Rhodes contro Drew McIntyre.

