WWE | ufficiali gli opener di WrestleMania 42 ecco chi aprirà le due serate

La WWE ha annunciato ufficialmente gli incontri di apertura di WrestleMania 42, specificando quali match daranno il via alle due serate dello spettacolo. Durante l’ultima puntata di WWE Raw sono stati comunicati i nomi delle contendenti e le rispettive squadre che apriranno le due serate, confermando le scelte fatte dagli organizzatori per l’evento. Questi incontri rappresentano il primo momento di attenzione per il pubblico presente e in streaming.

La WWE ha ufficializzato gli incontri di apertura di WrestleMania 42, annunciando durante l’ultima puntata di WWE Raw quali match daranno il via alle due notti dello show. Night 1: sei-man tag match per iniziare. Ad aprire la prima serata di sabato 18 aprile sarà il six-man tag team match che vedrà: LA Knight & The Usos vs. IShowSpeed, Logan Paul & Austin Theory. Un match spettacolare e ad alto impatto mediatico, scelto per dare subito ritmo alla prima notte di WrestleMania. Night 2: Lesnar vs Femi apre la domenica. La seconda serata, in programma domenica 19 aprile, sarà invece aperta da uno dei match più fisici dell’intera card: Brock Lesnar vs Oba Femi.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: ufficiali gli opener di WrestleMania 42, ecco chi aprirà le due serate WWE: Svelate le card delle due serate di WrestleMania 42Ieri sera, in diretta su GetUpESPN, la WWE ha svelato le card delle due serate di WrestleMania. WrestleMania 42, la card completa delle due serate: tutti i match in programmaLas Vegas, 8 aprile 2026 – WWE ha ufficializzato la card di WrestleMania 42 per le due serate del 18 e 19 aprile ad Allegiant Stadium, a Las Vegas.