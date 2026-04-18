Un’atleta italiana, nota nel mondo del CrossFit e del weightlifting, è stata invitata ai prossimi tryout della WWE in Regno Unito. Dopo le convocazioni di altri atleti italiani, anche Silvia Likki ha confermato di aver ricevuto l’invito a partecipare alle selezioni organizzate dalla compagnia di Stamford. La convocazione rappresenta un passo importante per la sua carriera nel wrestling professionale.

Un’altra bandiera italiana pronta a sventolare davanti agli scout della WWE. Dopo le convocazioni di Renzo Rose ed Ema Corsi, anche Silvia Likki ha annunciato di essere stata chiamata ai prossimi tryout della compagnia di Stamford in programma nel Regno Unito. Chi è Silvia Likki. Dietro il nome social Silvia Likki c’è Silvia Licchelli, 25 anni, atleta elite e coach di CrossFit e weightlifting con base a Udine. Il suo percorso sportivo è iniziato nel nuoto agonistico, disciplina praticata per tredici anni tra gare nazionali e internazionali, prima di approdare al CrossFit nel 2021 e scalare rapidamente le categorie fino al livello elite. Oltre all’attività agonistica, Silvia Likki è un volto molto seguito sui social, con una community di oltre 200.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: L’italiana Silvia Likki convocata ai tryout in UK, è un’atleta di CrossFit e weightlifting

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