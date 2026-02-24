AJ Styles nella Hall of Fame WWE 2026 | annuncio ufficiale

AJ Styles entra nella Hall of Fame WWE 2026 a causa della sua lunga carriera e delle numerose vittorie. La notizia ha suscitato sorpresa tra i fan, che si aspettavano un riconoscimento per le sue prestazioni in ring. La cerimonia si svolgerà tra pochi giorni, con molti colleghi pronti a tributare il suo contributo al mondo del wrestling. La sua presenza alla festa è stata confermata pochi minuti fa.

poco prima dell'inizio della puntata di raw, la presenza di the undertaker ad atlanta era stata segnalata in relazione allo show. in serata, il ritorno di aj styles per rendere omaggio ha alimentato le aspettative di una possibile connessione tra le due presenze, che sono apparse insieme sul ring. durante l'episodio, the undertaker in modalità american badass ha ufficialmente dichiarato che aj styles entrerà nella hall of fame 2026, in una classe guidata da stephanie mcmahon. la comunicazione ha confermato l'indiscrezione circolata nelle ore precedenti, consolidando la notizia in un annuncio formale da parte della dirigenza.