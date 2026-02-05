WWE | Niente Hall of Fame 2026 per John Cena il posto d’onore è di Stephanie McMahon

La WWE ha deciso di non inserire John Cena nella classe della Hall of Fame 2026. Al suo posto, il ruolo di protagonista spetta a Stephanie McMahon, che è stata annunciata come prima inserita durante Wrestlepalooza. La scelta ha sorpreso molti fan, mentre Cena resta fuori dalla lista dei futuri onori.

La WWE avrebbe scelto di non inserire John Cena nella classe della Hall of Fame 2026, riservando il ruolo di headliner a Stephanie McMahon, già ufficializzata come prima inserita con un annuncio a sorpresa durante Wrestlepalooza Stephanie McMahon annunciata a Wrestlepalooza come prima inserita della classe 2026. John Cena ha appeso gli stivali al chiodo a dicembre 2025, chiudendo una delle carriere più iconiche nella storia del wrestling, ma la WWE non ha alcuna fretta di spedirlo nella Hall of Fame. Secondo quanto riportato da WrestleVotes Radio tramite Fightful Select, Cena non dovrebbe far parte della classe del 2026.

