Durante la cerimonia della Hall of Fame 2026, il discorso di Dennis Rodman ha attirato l’attenzione per un momento inaspettato. L’ex atleta, noto anche per le sue apparizioni nel mondo dello spettacolo, ha concluso il suo intervento con un’imitazione in stile Hulk Hogan, suscitando reazioni di sorpresa tra il pubblico. La scena ha generato un’ampia discussione tra i presenti e sui social, lasciando un ricordo particolare di questa edizione.

Il discorso di Dennis Rodman alla Hall of Fame si è trasformato in uno dei momenti più strani della cerimonia, concludendosi con un mix di emozione e una bizzarra imitazione in stile Hulk Hogan che ha lasciato molti fan perplessi. L’ingresso di Rodman nella Hall of Fame 2026 aveva già attirato grande attenzione, soprattutto per il suo passato nel mondo del wrestling con la WCW e l’ nWo. Tuttavia, il tono del suo intervento è diventato rapidamente imprevedibile. Rodman è saltato da un argomento all’altro, mostrando anche momenti di forte emozione, in particolare quando ha parlato di Hulk Hogan e di suo figlio, Nick Hogan. Tra Hulkamania e confusione.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Discorso di Dennis Rodman tra emozione e caos alla Hall of Fame 2026

Notizie correlate

WWE: Secondo alcune indiscrezioni, Dennis Rodman sarà inserito nella WWE Hall of Fame del 2026Da quanto riferito da fonti interne di ESPN, la leggenda dell’NBA Dennis Rodman sarebbe pronto ad aggiungere un altro gioiello alla sua già illustre...

WWE: Dennis Rodman sarà introdotto nella Hall of FameIl nome della leggenda NBA si aggiunge a quelli di Stephanie McMahon, AJ Styles e del tag team Demolition Manca ormai meno di un mese al fine...