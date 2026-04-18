A poche ore da WrestleMania, si avvicina il momento di scoprire come si concluderanno le due serate che vedranno protagonisti Randy Orton e Cody Rhodes, con il titolo WWE in palio. Nei giorni precedenti, Orton ha spiegato le ragioni delle sue azioni nei confronti di Rhodes, definendolo un falso amico, mentre si prepara a confrontarsi con lui in un match che attirerà l’attenzione degli appassionati.

Ancora poche ore e tanti nodi verranno al pettine nelle due notti di WrestleMania. Già tra sabato notte e domenica italiane sapremo come andrà a finire tra Randy Orton, con Pat McAfee al suo fianco, e Cody Rhodes con in palio il titolo WWE. Un’alleanza, quella tra Orton e McAfee, che ha suscitato tante perplessità e polemiche in queste ultime settimane di Road To WrestleMania, con la vipera che non aveva mai spiegato chiaramente i motivi dietro le sue azioni se non con il desiderio di raggiungere il quindicesimo titolo e con quelle voci nella testa, che da sempre lo accompagnano e che Cody in qualche modo aveva liberato con le sue parole, prima ancora che intervenisse Pat McAfee a consigliarlo da lontano.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Alla vigilia di WM Randy Orton spiega le sue azioni contro Rhodes e lo definisce un falso amico

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