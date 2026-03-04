Quando la WWE ha deciso di far affrontare Randy Orton contro Cody Rhodes

La WWE ha annunciato che Randy Orton affronterà Cody Rhodes in un match programmato per Wrestlemania 42. La decisione è stata comunicata ufficialmente e sarà uno degli incontri principali dell'evento. La scelta ha generato molta attesa tra i fan e gli addetti ai lavori, che seguono con interesse gli sviluppi della card. La data dell'incontro è stata confermata per l'appuntamento di primavera.

La prospettiva di wrestlemania 42 sta vivendo una trasformazione sostanziale dietro le quinte, guidata da segnali convergenti tra le due figure più influenti della WWE. Le indicazioni iniziali dall'ambiente creativo puntavano a un confronto tra Randy Orton e Cody Rhodes per l'Undisputed WWE Championship, ma la narrazione potrebbe subire una virata significativa. L'obiettivo apparente è creare una resa dei conti coerente con gli elementi narrativi accumulatisi nel corso degli anni, aprendo nuove prospettive sul palcoscenico principale dell'anno. In questo contesto, la situazione resta fluida e suscita aspettative su come gli sviluppi televisivi possano definire i pezzi del puzzle per la grande notte di Las Vegas.