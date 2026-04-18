WTA Stoccarda 2026 | colpo Muchova su Svitolina sfiderà Rybakina in finale

Nella finale del WTA 500 di Stoccarda, la tennista che ha sconfitto l’avversaria è stata Karolina Muchova, che ha battuto in semifinale Elina Svitolina. La finale vedrà quindi Muchova opposta a Elena Rybakina, che ha superato l’altra semifinalista. La partita promette di mettere a confronto due stili di gioco molto differenti, uno più creativo e vario e l’altro più potente e aggressivo.

L’estro contro la potenza, due tennis completamente diversi, uno spettacolo assicurato nella finale del WTA 500 di Stoccarda, uno dei tornei più forti al mondo senza essere nemmeno un 1000. Karolina Muchova contro Elena Rybakina, Cechia contro Kazakistan: questa la finale che vedremo domani in terra tedesca nell’evento che ormai da vent’anni abbondanti ha raccolto l’eredità di Filderstadt. Dura, totale, vera la lotta tra Muchova ed Elina Svitolina nella prima semifinale. La ceca prende e se ne va subito sul 3-0 con doppio break, ma uno dei due l’ucraina glielo recupera. I game, comunque, ai vantaggi non ci vanno mai anche se sono diversi gli scambi che raccontano lati significativi dell’incontro, ed alla fine è 6-4 Muchova.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Stoccarda 2026: colpo Muchova su Svitolina, sfiderà Rybakina in finale Notizie correlate Pronostico e quote Elena Rybakina – Karolina Muchova, Finale WTA Stoccarda 19-04-2026Elena Rybakina e Karolina Muchova inizeranno la loro partita intorno alle ore 13:00. Leggi anche: WTA Indian Wells 2026: colpo Svitolina su Swiatek, avanti Rybakina e Sabalenka verso le semifinali Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Brutto colpo per Jasmine Paolini: severa sconfitta contro Sonmez a Stoccarda; WTA Stoccarda: Muchova batte finalmente Gauff. Semifinale con Svitolina; WTA Stoccarda, ottavi: highlights Muchova-Mertens; Jasmine si rimette in gioco al torneo WTA 500 di Stoccarda. Brutto colpo per Jasmine Paolini: severa sconfitta contro Sonmez a StoccardaSi ferma immediatamente il cammino di Jasmine Paolini nel WTA500 di Stoccarda. L'azzurra (n.8 del mondo) è stata nettamente sconfitta dalla turca Zeynep ... oasport.it WTA Stoccarda 2026, Rybakina si salva in volata. Fuori Gauff e SwiatekLa giornata dedicata ai quarti di finale del torneo WTA di Stoccarda si rivela a dir poco esplosiva. Elena Rybakina si salva nel finale di un'autentica ... oasport.it Rybakina supera Andreeva per 7-5, 6-1 e torna in finale a Stoccarda: affronterà per il titolo Muchova Segui domani la finale del WTA 500 di Stoccarda in diretta in chiaro su SuperTennis x.com Rybakina supera Andreeva per 7-5, 6-1 e torna in finale a Stoccarda: affronterà per il titolo Muchova Segui domani la finale del WTA di Stoccarda in diretta in chiaro su SuperTennis - facebook.com facebook