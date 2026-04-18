WrestleMania 42 oggi e domani dove vederlo in TV e streaming | orario italiano e card dei match
WrestleMania 42 si svolgerà nel fine settimana di sabato 18 e domenica 19 aprile 2026, con inizio alle ore 00:00 in Italia. L’evento si terrà in due serate consecutive e sarà trasmesso in diretta sia in TV che in streaming. La card dei match comprende vari incontri tra wrestler di diverse categorie e livelli di competizione. L’appuntamento è per gli appassionati di wrestling che vogliono seguire la manifestazione dal vivo.
WrestleMania 42 andrà in scena nel weekend di sabato 18 e domenica 19 aprile 2026, con orario italiano di inizio a mezzanotte. Non solo wrestler: saliranno sul ring il cantante Jelly Roll, gli youtuber IShowSpeed e Logan Paul, l'ex star del football Pat McAfee.🔗 Leggi su Fanpage.it
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