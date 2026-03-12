C’è Sinner-Tien oggi a Indian Wells | l’orario del match e dove vederlo in tv Il baby talento Usa è on fire

Oggi a Indian Wells si sfidano Jannik Sinner e Tien in un match valido per il Masters 1000. L'incontro si svolge nel giorno in cui il giovane talento americano si presenta in grande forma. L’orario è stato comunicato e sarà possibile seguirlo in diretta televisiva. La partita rappresenta un momento importante per Sinner, che cerca di migliorare il suo record in questa competizione.

Milano, 12 marzo 2026 - Jannik Sinner ha l'occasione di pareggiare il miglior risultato ottenuto al Masters 1000 di Indian Wells. Grazie all'affermazione ai danni del brasiliano Joao Fonseca, eliminato con un doppio 7-6, l'azzurro ha tagliato il traguardo dei quarti di finale in California per la terza volta nella propria carriera. Il prossimo ostacolo risponde al nome di Learner Tien, 20 anni, reduce dalla vittoria in rimonta ai danni dello spagnolo Davidovich Fokina, battuto 4-6, 6-1, 7-6. In precedenza l'americano aveva avuto la meglio dell'australiano Adam Walton per 7-6, 7-6 e del connazionale Ben Shelton, sconfitto con il punteggio di 7-6, 4-6, 6-3. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

