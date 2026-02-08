Super Bowl 2026 oggi in TV orario italiano e dove vederlo in chiaro e in streaming

Questa notte alle 0:30 in Italia, il Super Bowl 2026 va in scena al Levi's Stadium di Santa Clara. In campo si affrontano i New England Patriots e i Seattle Seahawks. La partita si può seguire sia in diretta in chiaro che in streaming, anche se l’orario non è dei più comodi. I tifosi italiani si preparano a seguire uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno.

L’One Point Slam 2026 si svolgerà durante l’Opening Week degli Australian Open, offrendo incontri tra professionisti e amatori su un singolo punto.

La finale del Super Bowl 2026 tra Patriots e Seahawks si avvicina e gli appassionati italiani già cercano di capire dove poter seguire l’evento.

Alla vigilia del Super Bowl, Bad Bunny racconta - a Zane Lowe di Apple Music - il ruolo decisivo della madre nella sua vita: il sostegno ricevuto prima del successo, la fiducia come persona e l’importanza di restare fedeli alle proprie origini x.com

