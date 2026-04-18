Un aggiornamento sul supporto Wireless CarPlay per modelli BMW F30 e F36, con un prezzo di circa 456 euro. L’articolo include anche una nota di trasparenza, specificando che contiene link di affiliazione e che si potrebbe ricevere una commissione senza costi aggiuntivi per chi acquista tramite questi collegamenti. La discussione si concentra sui dettagli tecnici e sui costi associati all’installazione di questa funzionalità.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il costo reale di liberarsi dai cavi: 456,19€ per la BMW. Analizzare l’acquisto di questo modulo decoder richiede un approccio pragmatico, poiché il prezzo di 456,19€ si posiziona in una fascia alta per la categoria degli accessori elettronici aftermarket. Non stiamo parlando di un semplice adattatore USB universale, ma di un componente progettato specificamente per integrarsi con l’architettura hardware delle BMW Serie 3 e Serie 4 (modelli F30, F31, F32, F33, F34, F35, F36).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Wireless CarPlay per BMW F30/F36: Vale la spesa a 456€?

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