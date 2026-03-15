Doncic contro Jokic | show da doppia tripla doppia vincono i Lakers Wemby fa la differenza
Nel mondo del basket, Doncic e Jokic si sono sfidati in una partita spettacolare, con entrambi che hanno raggiunto una doppia tripla doppia. I Lakers hanno conquistato la vittoria, mentre Wembanyama ha avuto un ruolo decisivo nel successo di San Antonio contro Charlotte. Sacramento ha portato a casa una vittoria importante, consolidando la sua posizione in classifica.
Wembanyama imperversa per il successo di San Antonio su Charlotte, Sacramento confeziona la sorpresa vincendo a casa Clippers che perdono per infortunio Leonard. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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