Doncic contro Jokic | show da doppia tripla doppia vincono i Lakers Wemby fa la differenza

Nel mondo del basket, Doncic e Jokic si sono sfidati in una partita spettacolare, con entrambi che hanno raggiunto una doppia tripla doppia. I Lakers hanno conquistato la vittoria, mentre Wembanyama ha avuto un ruolo decisivo nel successo di San Antonio contro Charlotte. Sacramento ha portato a casa una vittoria importante, consolidando la sua posizione in classifica.