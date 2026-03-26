Brown alza la voce e Boston sgambetta Shai Show Jokic-Murray e Doncic trascina i Lakers

Durante la notte di basket, i Celtics hanno battuto Oklahoma City mentre Denver ha superato Dallas grazie ai 53 punti di Murray e alla quarta tripla doppia stagionale del serbo. Nel frattempo, a Los Angeles, Doncic ha guidato i Lakers in una vittoria. In campo, Brown ha alzato la voce, mentre a Boston si è assistito a un episodio tra un giocatore dei Celtics e uno di Oklahoma City.

Tantissimi spunti offerti dalle dodici partite della notte Nba, quando manca sempre meno al termine della regular season. Boston conferma le proprie ambizioni battendo i Thunder nella sfida tra due delle principali contender per il titolo: magari le due squadre si rivedranno a giugno. A Denver, invece, Jokic e Murray vivono una serata magica: il primo centra la 30ª tripla doppia stagionale, il secondo segna 53 punti, coi Nuggets che battono Dallas. Anche Doncic continua a dominare, segnando 43 punti nel successo dei Lakers su Indiana, mentre con una pazzesca rimonta in overtime i Timberwolves battono Houston. Anche Detroit cade al supplementare contro Atlanta, mentre San Antonio continua la sua corsa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Brown alza la voce e Boston sgambetta Shai. Show Jokic-Murray e Doncic trascina i Lakers Articoli correlati Leggi anche: NBA 2026, i risultati della notte. Doncic e Jokic che show! Vincono i Lakers, come Boston e San Antonio Nba, Boston vince a Cleveland. Doncic trascina i Lakers, Banchero guida OrlandoNotte ricca di partite nella regular season Nba: i Celtics superano i Cavaliers, i Lakers battono New York con un grande Doncic e Orlando domina...