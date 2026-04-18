Il calciatore brasiliano rimane infortunato, senza aver ancora recuperato dall’ultima pausa internazionale, quando si è procurato una lesione al bicipite. La sua presenza in campo è ancora incerta, mentre l’allenatore ha dichiarato che il giocatore desidera tornare a giocare, anche se non ci sono aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni. La squadra non ha comunicato tempi precisi di recupero.

Il braccio di ferro, almeno in questo caso, l’hanno vinto Claudio Ranieri e lo staff medico. Dopo ore di attesa, infatti, Gasperini ha deciso di non convocare Wesley per la partita di questa sera contro l’Atalanta. Il brasiliano è stato al centro di ulteriori polemiche in questa settimana complicata a Trigoria. Per Gasp, infatti, Wesley era pienamente recuperato. “Si sente di poter giocare, perché ha grande generosità - ha detto ieri il tecnico -. Ha voglia di poter giocare, effettua sprint, scatti, tiri, però magari la parte medica considera, giustamente, non lo so questo, che invece ci siano dei rischi o non voglia rischiare. E su questo a volte si innescano anche delle discussioni, si innescano anche delle problematiche.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Wesley ancora ai box: s'infittisce il mistero sulle sue condizioni. Gasp: "Vuole giocare"

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