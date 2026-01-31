Blanco completamente nudo in ospedale | mistero sulle sue condizioni dopo la foto su Instagram

Da fanpage.it

Blanco ha pubblicato una foto su Instagram che lo mostra completamente nudo in una stanza d’ospedale. La sua condizione resta un mistero, e molti si chiedono cosa gli sia successo. Nel post non ci sono dettagli, ma l’immagine ha subito fatto il giro dei social, lasciando i fan in sospeso.

Blanco ha postato su Instagram una foto che lo ritrae completamente nudo mentre è in una stanza di ospedale. Il cantautore non dà informazioni su ciò che è successo.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Blanco nudo in ospedale: lo scatto shock infiamma i social

Il cantante Blanco si trova di nuovo al centro dell’attenzione, questa volta per uno scatto shock condiviso sui social.

Blanco nudo in ospedale: lo scatto shock infiamma il web

Tra flebo e nudità, il cantante di Brescia torna a far discutere.

