PARITÀ DI GENERE ENEL PORTA A CASA UN ALTRO RICONOSCIMENTO

Enel ha ricevuto un nuovo riconoscimento per il suo impegno nel promuovere la parità di genere e l’inclusione. La società continua a lavorare su iniziative volte a migliorare le condizioni di lavoro e a favorire l’uguaglianza tra uomini e donne. Il premio arriva dopo altre certificazioni ottenute negli ultimi anni, che attestano l’attenzione dell’azienda su questi temi.

Prosegue con determinazione il percorso di Enel verso le pari opportunità e l’inclusione. Dopo Enel Spa e Enel Italia SpA anche Enel Commercial Italy ha ottenuto la certificazione (UNI PdR 125:2022) sulla parità di genere, un riconoscimento che coinvolge, in particolare, Enel Energia, Enel Sole, Enel X Italia ed Enel X Way Italia e che testimonia, ancora una volta, l’impegno concreto del Gruppo guidato dall’AD Flavio Cattaneo nella promozione di un ambiente di lavoro equo, inclusivo e rispettoso delle diversità. La certificazione si fonda su indicatori oggettivi e misurabili che analizzano numerosi ambiti strategici: dalla cultura e.... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

