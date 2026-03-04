Enel ha ricevuto un nuovo riconoscimento per il suo impegno nel promuovere la parità di genere e l’inclusione. La società continua a lavorare su iniziative volte a migliorare le condizioni di lavoro e a favorire l’uguaglianza tra uomini e donne. Il premio arriva dopo altre certificazioni ottenute negli ultimi anni, che attestano l’attenzione dell’azienda su questi temi.

Prosegue con determinazione il percorso di Enel verso le pari opportunità e l’inclusione. Dopo Enel Spa e Enel Italia SpA anche Enel Commercial Italy ha ottenuto la certificazione (UNI PdR 125:2022) sulla parità di genere, un riconoscimento che coinvolge, in particolare, Enel Energia, Enel Sole, Enel X Italia ed Enel X Way Italia e che testimonia, ancora una volta, l’impegno concreto del Gruppo guidato dall’AD Flavio Cattaneo nella promozione di un ambiente di lavoro equo, inclusivo e rispettoso delle diversità. La certificazione si fonda su indicatori oggettivi e misurabili che analizzano numerosi ambiti strategici: dalla cultura e.... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - PARITÀ DI GENERE, ENEL PORTA A CASA UN ALTRO RICONOSCIMENTO

Parità di genere ’certificata’ alla St: "Un riconoscimento importante per incentivare le laureate Stem""La sostenibilità è un principio che ha guidato STMicroelectronics da almeno 30 anni, introdotto dal Pasquale Pistorio quando era ancora declinato...

Leggi anche: Parità di genere, Amalia Ercoli Finzi: "Multerei uomini che non aiutano in casa"

Una selezione di notizie su PARITÀ DI GENERE ENEL PORTA A CASA UN....

Parità di genere, Enel porta a casa un altro riconoscimentoDopo la capogruppo, anche Enel Commercial Italy ha ottenuto la prestigiosa certificazione sull’inclusione femminile, confermando l’impegno costante dell’azienda guidata da Flavio Cattaneo nell'abbatti ... firstonline.info

Gender equality: Enel takes home another award.Dopo la capogruppo, anche Enel Commercial Italy ha ottenuto la prestigiosa certificazione sull’inclusione femminile, confermando l’impegno costante dell’azienda guidata da Flavio Cattaneo nell'abbatti ... firstonline.info