Trasimeno Servizi Ambientali selezione per direttore generale | ecco i requisiti

Trasimeno Servizi Ambientali ha pubblicato un avviso pubblico per la selezione di un nuovo direttore generale. La nomina, a tempo determinato fino al 31 dicembre 2027, è stata decisa con una delibera del Consiglio di Amministrazione datata 30 marzo. La procedura di selezione mira a individuare un professionista che ricoprirà questa posizione, con possibilità di proroga dell’incarico.

Trasimeno Servizi Ambientali TSA, con delibera del Consiglio di Amministrazione 402 del 30 marzo, ha pubblicato un avviso pubblico di selezione per la ricerca della figura di direttoredirettrice generale da assumere a tempo determinato fino al 31 dicembre 2027 (incarico prorogabile).Al candidato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Sviluppo Campania, revocato avviso pubblico per selezione del direttore generaleTempo di lettura: < 1 minuto È stata disposta la revoca dell’avviso pubblico per la selezione di candidati idonei alla nomina di direttore generale...

Sviluppo Campania, Fico revoca la selezione per il direttore generale. Sarà rifatto il bando, servono altre qualificheL'ex presidente De Luca ad ottobre 2025 aveva espresso gradimento su un candidato prima della formale nomina.

Si parla di: Trasimeno Servizi Ambientali: bando aperto per il nuovo direttore generale.

Trasimeno, nuove campane stradali per la raccolta del vetro: Tsa è intervenuta in 168 puntiSostituite le campane per la raccolta differenziata del vetro. Tsa (Trasimeno servizi ambientali) è intervenuta in 168 punti nelle aree dei comuni di Castiglione del Lago, Città della Pieve, Paciano, ... corrieredellumbria.it

L'arcivescovo Maffeis in visita alla Trasimeno servizi ambientaliTsa Trasimeno servizi ambientali ha accolto l’arcivescovo di Perugia e Città della Pieve. Monsignor Ivan Maffeis ha visitato la sede di Pineta di Castiglione del Lago dell'azienda, incontrando i ... perugiatoday.it