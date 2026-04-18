Il fine settimana si presenta con temperature elevate e sole, grazie alla presenza di un'alta pressione tra Europa occidentale e il Mediterraneo. Tuttavia, nei giorni successivi si prevede un cambiamento delle condizioni meteorologiche, con l'ingresso di aria più fredda proveniente da est. Questo spostamento porterà un calo delle temperature, alterando lo stato del cielo e il clima nella regione.

L'alta pressione tra Europa occidentale e Mediterraneo garantisce un weekend per lo più stabile e di stampo primaverile, salvo qualche disturbo, ma per la prossima settimana è previsto un cambio di circolazione con aria più fredda da est. Oggi, dunque, secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, sole da nord a sud, salvo locali temporali pomeridiani lungo l'arco alpino, sull'Appennino settentrionale e settori interni di Sicilia e Sardegna. Il clima risulterà primaverile o anche tardo-primaverile con temperature anche di 4-6 gradi sopra media del periodo, soprattutto al centro-nord: attese infatti massime anche di +26+27 C nelle zone interne tra Toscana, Lazio e Campania e fino ai +25+26 C anche sulla pianura Padana, specie quella centro-occidentale.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Weekend di caldo e sole. Poi arriva il ribaltone con l'aria fredda e il crollo delle temperature

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