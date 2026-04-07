Meteo aria fredda sull’Adriatico | temperature in calo tra venerdì e sabato poi torna il sole

Nella seconda settimana di aprile, il tempo sull’Italia subirà una variazione significativa. Secondo le previsioni, correnti più fredde provenienti dalla Russia interesseranno in particolare le aree dell’Adriatico, portando un calo delle temperature tra venerdì e sabato. Dopo questa fase di raffreddamento, è previsto un ritorno al sole e a condizioni più stabili.

La seconda settimana di aprile porta con sé un cambio di scenario meteo sull’Italia. I modelli previsionali indicano l’arrivo di correnti più fredde legate a una saccatura posizionata sulla Russia, con effetti soprattutto lungo il versante adriatico. Il peggioramento sarà comunque rapido e meno intenso rispetto alle prime stime, accompagnato da venti settentrionali e da un generale calo delle temperature. Le previsioni per venerdì 10 aprile. La giornata di venerdì inizierà con condizioni nel complesso stabili su gran parte del Paese. Al Nord prevarrà il sole, anche se non mancheranno alcune nubi alte e stratificate soprattutto sul Nordest, senza fenomeni significativi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Meteo, aria fredda sull’Adriatico: temperature in calo tra venerdì e sabato, poi torna il sole Pioggia, vento e temperature in calo: inizio settimana dal tempo instabile, poi torna il soleLe previsioni di 3BMeteo per i prossimi giorni: dal tempo 'ballerino' ad un graduale miglioramento, in vista del primo fine settimana di primavera... Le previsioni meteo per Napoli e Campania: pioggia ma temperature alte, poi torna il solePioggia oggi giovedì 12 marzo, ma da domani torna il sole: l'ultimo weekend invernale sarà con temperature vicine ai 20 gradi, poi arriverà la... Passion Meteo . Previsioni per l'Italia per 10 giorni in aggiornamento per martedì 04 novembre 2025. Temi più discussi: Meteo - Novità nella seconda parte della settimana, aria fredda torna a puntare l'Italia. Conseguenze; Ancora aria fredda sul Veneto, ma le temperature dovrebbero alzarsi per Pasqua; Ancora temporali e freddo sull'Italia, il meteo della settimana di Pasqua: le previsioni; Allerta Meteo Protezione Civile, aria fredda in arrivo: forti venti e neve in collina al Centro. Meteo Italia – aria fredda si addossa alle Alpi, maltempo di stampo invernale atteso nei prossimi giorni sul MediterraneoMeteo - Italia nel mirino dell'aria fredda artica che porterà nei prossimi giorni maltempo invernale con calo termico e neve a bassa quota ... centrometeoitaliano.it Il vento freddo dalla Siberia ci porterà aria d’Inverno. Neve come InvernoCaldo a Pasqua poi freddo siberiano primaverile: le temperature crolleranno di 15°C dal 10 aprile Dal caldo pasquale al freddo fuori stagione: confermato ... meteogiornale.it Previsioni Meteo, esplode la Primavera grazie a un meraviglioso Anticiclone Subtropicale: oltre +25°C al Centro/Nord, ma c'è l'eccezione della Liguria - facebook.com facebook Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sulle previsioni meteo di lungo termine spiegate eccezionalmente dal coniglio pasquale. x.com