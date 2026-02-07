Il fine settimana dal 7 al 8 febbraio porta molti eventi in città e in Toscana. A Firenze, Emma Dante porta il suo spettacolo alla Pergola, mentre il pianista Paul Lewis si esibisce agli Amici della Musica. I teatri come Rifredi ospitano “I coniugi Ubu”, e ci sono anche spettacoli e feste di carnevale per bambini. A Viareggio e Foiano della Chiana, le sfilate dei carri animano le strade, attirando residenti e visitatori pronti a vivere momenti di festa.

FIRENZE – Molti spettacoli ed eventi di questo fine settimana a Firenze e in Toscana. Sabato 7 alle 21 al Teatro della Pergola (via della Pergola 30) L’angelo del focolare di Emma Dante, che, con l’inconfondibile stile provocatorio e visionario che l’ha resa famosa, conduce il pubblico nei meandri della violenza omicida sulle donne in famiglia. Quattro personaggi senza nome, identificati attraverso i ruoli svolti: Moglie (Leonarda Saffi), Marito (Ivano Picciallo), Figlio (David Leone) e Suocera (Giuditta Perriera). Uccisa dal marito, una donna continua a vivere. Ogni sera lui le spacca la testa col ferro da stiro, ogni mattina lei si rialza, pulisce, cucina, accudisce, subisce la violenza e l’indifferenza di chi la circonda. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Week end 7-8 febbraio a Firenze e in Toscana: spettacoli ed eventi

Approfondimenti su Firenze Teatro

Il fine settimana del 13-14 dicembre a Firenze e in Toscana offre un ricco calendario di eventi e spettacoli, tra cui rappresentazioni teatrali, concerti, esposizioni e mercatini natalizi.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Firenze Teatro

Argomenti discussi: Weekend a Roma: 10 eventi da non perdere sabato 7 e domenica 8 febbraio; Weekend: cosa fare 6 – 7 – 8 febbraio 2026; Carnevale e molto altro, cosa fare a Torino e dintorni nel weekend del 7 e 8 febbraio: tutti gli eventi; Weekend Milano, cosa fare sabato 7 e domenica 8 febbraio.

L'oroscopo del week-end 7-8 febbraio e classifica: Vergine respira la brezza del podioFine settimana vincente e altamente piacevole anche per Scorpione, Cancro, Toro e Capricorno, tutti valutati con cinque stelle ... it.blastingnews.com

Dalla polenta al cotechino, dal cioccolato al Barolo, le sagre e gli eventi del weekend del 6, 7, 8 febbraio 2026Il fine settimana si preannuncia ricco di eventi. Ne abbiamo selezionati dieci, aperti a tutti, gratuiti o a pagamento. Ecco i nostri consigli. siviaggia.it

Nuove offerte week end: 7 e 8 Febbraio ti aspettiamo da Toys Center! Plasmon Days e tante promozioni esclusive da scoprire nei nostri store! Giugliano: CC Grande Sud accanto a Prènatal, esterno Galleria Miano: CC La Birreria Napoli: Fuorigrotta, facebook

Nel week end del 6-8 febbraio va in scena il Carnevale di #Chirignago Musica, stand gastronomico, sfilata dei carri e il tradizionale volo della maschera v41.it/L380b @comunevenezia @veneziaunica x.com