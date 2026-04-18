A Berlino, ad Alexanderplatz, sono stati affissi due manifesti che attirano l’attenzione. La data indicata è la fine del 2025. Questi cartelli rappresentano una novità rispetto alle piattaforme di social media più popolari, come Instagram e TikTok. Sul fronte digitale, si parla di Wedium, un’alternativa ai social di marca tedesca, che sta emergendo come opzione diversa. La comparsa di questi manifesti suggerisce un’ulteriore evoluzione nel panorama dei social network.

Fine 2025: a Berlino, ad Alexanderplatz compaiono due manifesti, non sono grandissimi, ma colpiscono. Sul primo poster c’è la parola “Facebot”, seguita da una citazione, in caratteri più piccoli, del Bad Bot Report di Imperva, che spiega come i bot siano responsabili di oltre il 50% del traffico internet. Sul secondo si legge “TokTok”, accompagnato da uno studio dell’Università della Ruhr secondo cui un giovane su due è dipendente dai social media e, di conseguenza, soffre di sintomi come depressione, disturbi del sonno e alimentari. Entrambi sono firmati: “Wedium, social media basati sulla fiducia”. Pochi mesi prima, cinque cittadini tedeschi — Andreas Hacker, Nele Meissner, Johannes Meissner, Sebastian Wilke e Lukas Backhaus — avevano fondato una piattaforma social europea chiamata, appunto, “Wedium”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Wedium, una via alternativa ai social di marca tedesca: come dire addio a Instagram, Tiktok&C

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