Calici & spicchi | una proposta alternativa per una cena-degustazione culturale

Stasera, Ostuni si prepara a una serata diversa. Il ristorante “Al Solito Posto” apre le sue porte alle 20 per accogliere Antonella Amodio, giornalista e sommelier di Caserta. Presenterà il suo nuovo libro, “Calici&Spicchi”, e proporrà una cena-degustazione che unisce cultura e buon cibo. Un’occasione per scoprire nuovi abbinamenti e approfondire il mondo del vino in modo semplice e diretto.

OSTUNI - Il prossimo giovedì, 12 febbraio, dalle ore 20 in poi, il ristorante-pizzeria “Al Solito Posto” di Ostuni ospiterà la giornalista e sommelier casertana Antonella Amodio, per la presentazione del suo nuovo libro dal titolo “Calici&Spicchi”. Si tratta di una sorta di atlante internazionale.🔗 Leggi su Brindisireport.it Approfondimenti su Calici Spicchi Pizza, vino e tradizioni protagonisti con "Calici & Spicchi" di Antonella Amodio Il 17 gennaio a Macerata Campania, presso la Pizzeria Doro Gourmet, si terrà l’evento “Calici&Spicchi”, l’opera che celebra il legame tra pizza e vino attraverso 100 abbinamenti iconici Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Calici Spicchi Argomenti discussi: San Valentino a Milano: la cena romantica di A’Riccione Terrazza12. Torna Calici & Spicchi - Atlante della pizza e del vino- NAPOLI - E' stato presentato il secondo volume di Calici & Spicchi - Atlante della pizza e del vino, firmato dalla giornalista enogastronomica Antonella Amodio, con prefazione di Luciano Pignataro ... ansa.it Calici e Spicchi, il vino sempre più ordinato in pizzeriaIl vino si consuma sempre più spesso in pizzeria e davanti ad una Margherita c'è un pubblico trasversale, per età e per capacità di spesa, che si mostra curioso ed aperto rispetto ad abbinamenti che ... ansa.it Prima edizione di Spicchi e Calici da Giangi Pizza e Ricerca! Una degustazione creata in collaborazione con @cirelliwines Abbiamo preparato un menù che farà sognare le tue pupille gustative. I posti sono limitati! Affrettati a prenotare i tuo tavolo: link facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.