Nel 2025, Instagram e TikTok continuano a rappresentare le principali piattaforme social per i brand nel settore beauty. Secondo un report di Kolsquare, queste due piattaforme sono diventate punti di riferimento per il successo dei marchi, offrendo spazi dove interagire con il pubblico e promuovere prodotti. La loro importanza nel panorama digitale si conferma come un elemento centrale per le strategie di marketing delle aziende del settore.

N el 2025, Instagram e TikTok si confermano motiru di successo per i brand beauty, oltre che spazi privilegiati dove costruire relazioni autentiche e durature con il pubblico. A confermarlo è il report “Top 100 Beauty Rankings” di Kolsquare, piattaforma specializzata in influencer marketing, che ha analizzato le performance social dei marchi beauty a livello globale tra ottobre e dicembre 2025. Nel dettaglio, Kolsquare ha individuato i brand beauty più attivi e performanti sui social nell’ultimo trimestre del 2025, nelle principali categorie: skincare, haircare, make-up e profumi. I dati emersi rafforzano un’evidenza sempre più chiara: il legame tra beauty e social media non è mai stato così forte, e si esprime su più livelli, dalla visibilità al coinvolgimento fino all’impatto sulle vendite.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - TikTok e Instagram sono le piattaforme social dove i brand beauty si giocano il loro successo. Chi vince, secondo il report di Kolsquare del 2025

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