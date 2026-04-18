Riccardo Pera parteciperà alla classe LMGT3 del FIA World Endurance Championship. È uno dei piloti coinvolti nella stagione attuale, con l’obiettivo di ripetere i risultati ottenuti in passato. La competizione si svolge su vari circuiti, coinvolgendo numerose squadre e vetture di alta gamma. Pera si prepara a disputare le prossime gare, portando avanti la sua esperienza nel campionato mondiale di endurance.

Riccardo Pera sarà uno dei protagonisti della classe LMGT3 all’interno del FIA World Endurance Championship. Il pilota toscano riparte dal titolo ottenuto lo scorso novembre al volante della Porsche n. 92 Manthey insieme a Richard Liet z ed a Ryan Hardwick. Il nostro connazionale è riuscito ad imporsi con l’austriaco e l’americano grazie anche all’acuto nella leggendaria 24h Le Mans. Dopo l’acuto di Imola ed i punti ottenuti in Francia la Porsche n. 92 è sempre stata in controllo della classifica generale, abile a respingere il ritorno della Ferrari 296 GT3 n. 21 VISTA AF Corse di Alessio Rovera. Pera è quindi riuscito a chiudere nel 2025 la stagione perfetta con l’affermazione a Le Mans e nella classifica del Mondiale.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WEC, Riccardo Pera prova a ripetere la stagione perfetta

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