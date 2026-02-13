Il pilota Riccardo Pera sarà ambasciatore di Capannori nel mondo

Riccardo Pera, il giovane pilota di Marlia che ha già conquistato un titolo mondiale, diventerà ufficialmente l’ambasciatore di Capannori nel mondo, portando avanti la sua passione per le corse e il nome del paese ovunque vada.

E’ giovanissimo ma vanta già un titolo mondale vinto. Riccardo Pera, il campione automobilistico di Marlia, sarà ambasciatore di Capannori. Il Comune, insieme al Panathlon Club di Lucca, lo nominerà mercoledì 25 febbraio alle 18 al cinema teatro Artè. Il driver che nei mesi scorsi ha conquistato il titolo mondiale nella categoria LMGT3 del FIA World Endurance Championship 2025, primo lucchese a conquistare un titolo mondiale nell’automobilismo, insieme ai compagni di squadra Ryan Hardwick (Stati Uniti) e Richard Lietz (Austria). Oggi è pilota ufficiale Porsche, con un 2026 già fitto di impegni, con la partecipazione a Mondiale WEC, all’Asian Le Mans Seriese al campionato americano IMSA. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Riccardo Pera si prepara a scrivere un nuovo capitolo nel FIA World Endurance Championship 2026.

