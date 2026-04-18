WEC nuova livrea e line-up aggiornate per provare finalmente a vincere

Il FIA World Endurance Championship prende il via da Imola, con la Peugeot 9X8 che torna a gareggiare. La squadra ha presentato una nuova livrea e ha aggiornato la line-up dei piloti. La stagione si prospetta ricca di novità e sfide, mentre le vetture si preparano a scendere in pista per cercare di ottenere i primi risultati positivi. La competizione si svolgerà in diverse tappe internazionali nel corso dell’anno.

Il FIA World Endurance Championship inizia da Imola e si prepara per riaccogliere la Peugeot 9X8. A due anni dall’aggiornamento completo della propria auto, presentata sulle rive del Santerno sotto la pioggia nell’aprile, i francesi sono più che mai determinati a cogliere finalmente la prima affermazione nel Mondiale Endurance. Per il 2026 non sono previsti particolari update all’auto, ma sono da segnalare alcuni cambi nella line-up dei piloti. L’ex campione di FIA F2 Theo Porchaire è infatti pronto per correre a tempo pieno oltre all’ex campione SUPER GT Nick Cassidy. Il francese ed il neozelandese si uniscono rispettivamente a Loïc DuvalMalthe Jakobsen (n.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WEC, nuova livrea e line-up aggiornate per provare finalmente a vincere Notizie correlate Wec, Peugeot svela la nuova livrea e gli obiettivi: "Auto veloce, vogliamo vincere una gara"Il 2026 segna il quinto anno di competizioni per la Peugeot 9X8, che debuttò nel Mondiale Endurance (Wec) nel 2022 in una veste profondamente diversa... WEC, Cadillac presenta la ‘nuova livrea’ per il 2026Cadillac Hertz Team JOTA ha presentato la livrea aggiornata in vista del FIA World Endurance Championship 2026. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: WEC, presentata la Ferrari del team AF Corse.; Wec, con la 6 Ore di Imola parte il mondiale 2026: tutti a caccia della Ferrari; ESA NanoTech e AF Corse: l’innovazione scende in pista nel FIA WEC 2026; ESA NanoTech e AF Corse insieme nel WEC. Wec, svelata la nuova livrea delle Lexus RC F LMGT3 del team Akkodis ASPLa Lexus RC F LMGT3 è pronta a competere per il titolo di categoria nel Wec, World Endurance Championship, del 2026. Il team Akkodis ASP ha svelato le due vetture dalla nuova livrea con cui intende ... ansa.it Peugeot sorprende: la livrea della 9X8 è un tributo alla performanceLe Peugeot 9X8 2026 adottano i colori storici della PEUGEOT GTi, offerta per la prima volta sulla 205 GTi al momento del lancio nel 1984. L'emblematico Okenite White è al centro della scena ed è il ... sportmediaset.mediaset.it Si torna a Pikes Peak. Livrea “stelle e strisce” per la nuova NP01 ATM Bardahl di @simonefaggioli , pronta per la la Pikes Peak 2026. La prima uscita alla Salita del Costo è stata l’occasione per un ultimo collaudo e per vedere in azione la nuova livrea dedic - facebook.com facebook