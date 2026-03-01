Wec Peugeot svela la nuova livrea e gli obiettivi | Auto veloce vogliamo vincere una gara

Peugeot ha presentato la nuova livrea della 9X8, con colori aggiornati e alcuni cambiamenti tecnici. La casa automobilistica ha anche annunciato gli obiettivi per il Mondiale Endurance 2026, puntando a ottenere una vittoria in gara. La vettura è stata mostrata pubblicamente con una nuova veste estetica e alcuni piloti sono stati confermati o inseriti nel team.

Il 2026 segna il quinto anno di competizioni per la Peugeot 9X8, che debuttò nel Mondiale Endurance (Wec) nel 2022 in una veste profondamente diversa da quella che vediamo oggi. Nel 2024 è stata rivista completamente, abbandonando il concetto privo di alla posteriore per abbracciare una filosofia più vicina alle altre vetture, seppur distintamente riconoscibile. Dopo un 2025 in crescendo, con due podi conquistati, l'obiettivo per questa stagione è chiaro: agguantare la prima vittoria dal ritorno in pista. Lo ha affermato il nuovo team principal della casa francese, Emmanuel Esnault, a margine dell'evento di presentazione della nuova livrea: "Dovremo evitare quei piccoli errori che spesso ci hanno frenati in passato, ma l'auto ha dimostrato una buona velocità e quindi non possiamo che ambire al nostro primo successo".