WEC Cadillac presenta la ‘nuova livrea’ per il 2026

Cadillac Hertz Team JOTA ha presentato la livrea aggiornata in vista del FIA World Endurance Championship 2026. Il marchio americano si prepara per la seconda stagione con la compagine britannica dopo una breve parentesi come cliente di Porsche Motorsport. Il colore della V-Series.R, aggiornata in modo significativo rispetto alla passata annata, è di fatto lo stesso del 2025, l’oro ed il bianco restano protagonisti per l’auto n. 38 e per la gemella n. 12. La prima auto vede l’aggiunta di Jack Aitken al posto di Jenson Button. Confermati invece Earl Bamber e Sébastien Bourdais, mentre con la n. 12 ritroveremo Alex LynnNorman NatoWill Stevens. L’ultima vettura citata ha primeggiato a San Paolo lo scorso luglio, dominando la scena sin dalle qualifiche. Colori aggiornati invece per Iron Lynx che porterà due nuove Mercedes AMG GT3 EVO. Rinnovati anche gli equipaggi rispetto al 2025 con Maxime MartinRui AndradeMartin Berry (n. 🔗 Leggi su Oasport.it

Cadillac debutta in Bahrain con la nuova livrea durante il filmingLa Cadillac si presenta in Bahrain, a Sakhir, per i primi test pre-stagionali 2026.

Cadillac F1: svelata la livrea audace per il debutto 2026, un mix di design USA e tecnologia europea.La scuderia Cadillac ha mostrato la livrea della monoposto che correrà nel 2026 in Formula 1.

I piloti della Cadillac per il 2026

Temi più discussi: WEC | Luccica l'oro nella livrea Cadillac-Jota 2026: Le Mans e Mondiale obiettivi dichiarati; Cadillac manterrà gli stessi colori per la stagione 2026.; WEC, entry list 24h Le Mans: Genesis al debutto, conferma per la WTR Cadillac; WEC | Cadillac svela la livrea della nuova V-Series.R 2026.

Obiettivi d’oro per la Cadillac nel 2026: ecco la nuova livrea – GALLERYOltre ai colori della V-Series R., la casa britannica ha indicato quelli che saranno gli obiettivi per la sua seconda stagione nel WEC ... formulapassion.it

Wec, 62 vetture nella lista provvisoria per la 24 Ore di Le Mans 2026E' stata presentata la lista provvisoria delle vetture e degli equipaggi che prenderà parte alla 24 Ore di Le Mans 2026, la tappa più blasonata del calendario del Wec, World Endurance Championship. (A ... ansa.it

SportPress24. . La @cadillacf1 presenta la sua @f1 a #timessquarenyc #f1 #formula1 #cadillac #sportpress24 - facebook.com facebook