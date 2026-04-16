Il mondiale 2026 di endurance prende il via con la 6 Ore di Imola, dopo il rinvio della gara in Qatar. La corsa si svolge sul circuito italiano, attirando l’attenzione delle squadre e degli appassionati. Tra le hypercar, la Ferrari si presenta come favorita, avendo conquistato i titoli mondiali nel 2025. L’evento segna l’inizio di una nuova stagione nel campionato mondiale.

C'è stata qualche settimana d'attesa in più, ma adesso il momento è arrivato. È ormai tutto pronto per l'inizio del Fia World Endurance Championship (Wec) 2026, il mondiale riservato alle gare di durata. Un campionato diventato sempre più importante negli ultimi anni, per via della presenza di diverse prestigiose case automobilistiche, che nella passata stagione ha rivisto sul gradino più alto del podio la Ferrari. Il Cavallino, che non vince il titolo piloti in Formula 1 dal 2007 e quello costruttori dal 2008, è riuscito intanto nel 2025 a imporsi nel Wec, aggiudicandosi entrambi gli allori iridati. Quello costruttori grazie alle quattro vittorie stagionali; quello piloti con l'equipaggio numero 51, il più continuo durante l'anno, formato da Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Wec, con la 6 Ore di Imola parte il mondiale 2026: tutti a caccia della Ferrari

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