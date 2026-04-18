WEC dopo la prima vittoria Cadillac cerca il primo trofeo

Nel campionato mondiale di endurance, Cadillac torna in pista con due vetture gestite dal Hertz Team JOTA, dopo aver ottenuto la sua prima vittoria. La partecipazione si svolge accanto a team e costruttori come Ferrari e Toyota, che sono sempre stati protagonisti nella competizione. La presenza delle vetture americane si inserisce in un quadro di sfide e confronti tra diversi costruttori, con l’obiettivo di conquistare il primo trofeo stagionale.

Oltre a Ferrari ed a Toyota l’attenzione deve necessariamente anche essere su Cadillac, nuovamente in azione nel FIA World Endurance Championship con due unità schierate da Hertz Team JOTA. Secondo anno con il brand americano per la compagine inglese che nel 2023 aveva esordito nella top class con una Porsche 963. Cadillac ha lavorato durante l’inverno aggiornando la propria V-Series.R. Gli americani hanno studiato delle nuove soluzioni aerodinamiche, nel particolare è stata aggiornata l’area posteriore dell’auto. Per quest’anno non sono ancora arrivati successi, ma il secondo posto di Daytona ed il terzo di Sebring. I risultati dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, ottenuti sempre con la Cadillac n.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WEC, dopo la prima vittoria Cadillac cerca il primo trofeo Notizie correlate WEC, Cadillac presenta la ‘nuova livrea’ per il 2026Cadillac Hertz Team JOTA ha presentato la livrea aggiornata in vista del FIA World Endurance Championship 2026. Leggi anche: Wec a Imola, il Trofeo Bandini Special a Palazzo Sersanti: la star è il ferrarista Alessandro Pier Guidi Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Wec 2026: 6 ore Imola, risultati Fp1. Tre Ferrari in testa dopo il primo turno; Una sessione positiva per Cadillac a Imola, la migliore tra le altre dietro alla Ferrari nelle FP1.; WEC, Ferrari: Ripartiamo dopo la migliore stagione di Ferrari di tutti i tempi; Wec, con la 6 Ore di Imola parte il mondiale 2026: tutti a caccia della Ferrari. WEC, Ferrari: Ripartiamo dopo la migliore stagione di Ferrari di tutti i tempiFerrari riparte da Imola dopo aver vinto l’ultima edizione del FIA World Endurance Championship nella classifica piloti ed in quella costruttori. La 499P ... oasport.it WEC 2026, a Imola è già effetto Ferrari: Kubica guida il trisA Imola il WEC 2026 parte con un segnale netto: Ferrari davanti a tutti nelle FP1, ma Cadillac e Peugeot restano in scia. Imola La prima indicazione vera ... affaritaliani.it €. 4.400 - CADILLAC FLEETWOOD BROUGHAM 4.1 V6 1981 D'EPOCA - TEL. 349 287 6359 Cadillac Fleetwood Brougham 4.1 V6 1981 allestimento “Cadillac Fleetwood Brougham”, alimentazione Benzina, cambio automatico, colore blu notte con tetto in vin facebook #F1 | Cadillac: Herta debutta in FP1 a Barcellona, farà quattro sessioni 2026 x.com