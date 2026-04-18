WEC Antonio Giovinazzi | Sapevamo che Toyota poteva essere veloce

Durante le qualifiche del FIA World Endurance Championship a Imola, il pilota ha ottenuto la prima posizione in griglia, confermando la velocità della sua vettura. La sessione si è svolta senza incidenti significativi e ha visto una performance di rilievo da parte del team, che si è confrontato con altre scuderie di alto livello. La gara è prevista per il fine settimana prossimo, con l’obiettivo di mantenere il vantaggio iniziale.

Antonio Giovinazzi firma a Imola la prima pole stagionale nel FIA World Endurance Championship. Il n. 51 dello schieramento è riuscito a fare la differenza nel finale scavalcando negli ultimi secondi utili la Toyota n. 8 di Ryo Hirakawa e la Ferrari n. 50 di Antonio Fuoco. La battaglia si è risolta alla bandiera a scacchi, l’ex pilota di F1 è riuscito a neutralizzare per soli 11 millesimi l’attacco della prima delle due Toyota. L’italiano ha saputo siglare la seconda pole consecutiva sulle rive del Santerno dopo l’eccellente prestazione del 2025. Il più rapido della prima Hyperpole del FIA WEC 2026 ha dichiarato ai media presenti in pista, tra cui OA Sport: “Non c’è un settore in cui mi sentissimi meglio rispetto agli altri.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WEC, Antonio Giovinazzi: “Sapevamo che Toyota poteva essere veloce” Notizie correlate WEC, Ferrari in pole alla 6 Ore di Imola con Antonio Giovinazzi!Antonio Giovinazzi regala a Ferrari la pole per la 6h Imola 2026, primo atto del FIA World Endurance Championship. WEC, 6h Imola: Giovinazzi regala la pole a FerrariAntonio Giovinazzi regala a Ferrari la pole per la 6h Imola 2026, primo atto del FIA World Endurance Championship. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Mondiale endurance, si parte! Giovinazzi: Ferrari, pronti al bis iridato. E voglio finalmente Sinner in pista; WEC | Grande festa in centro ad Imola per la presentazione dei piloti; Passione Rossa, a Imola riparte il Wec: la Ferrari difende i Mondiali conquistati nel 2025; WEC | Prologo Imola 2026, il riassunto: Ferrari incontrastata, doppia tripletta. Auto, al Wec di Imola c’è Giovinazzi in pole - VIDEO GALLERYAntonio Giovinazzi porta la Ferrari 499P numero 50 in pole ad Imola. La sfida sembrava un affare fra lui, il compagno di marchio Fuoco con la 51 e la ... corriereromagna.it WEC | Ferrari batte Toyota ed è in Hyperpole ad Imola con un grande GiovinazziSpettacolare duello tra il pugliese e Hirakawa, mentre Fuoco è terzo con la 499P #50 seguito dall'ottima Peugeot di Jakobsen e da Nato con la Cadillac. BMW in Top10, fuori Aston e Genesis, in LMGT3 pr ... it.motorsport.com FERRARI ON POLE in Imola! Antonio Giovinazzi takes pole position at home for Ferrari Hypercar in #51! #WEC #6HImola #Ferrari facebook ! Finale pazzo nella qualifica della 6 ore di Imola. Antonio Giovinazzi batte per un soffio la Toyota di Hirakawa e porta la Ferrari #51 in pole positio x.com