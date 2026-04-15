Durante l’assemblea degli azionisti tenutasi ad Amsterdam, John Elkann ha presentato la strategia della Ferrari per il 2026, dopo aver conquistato il titolo nel campionato mondiale Endurance. La discussione si è concentrata sui piani futuri della Scuderia, con particolare attenzione agli obiettivi e alle sfide che l’azienda intende affrontare nel prossimo triennio. La riunione ha visto la partecipazione di vari azionisti e rappresentanti dell’azienda.

Durante l’assemblea degli azionisti tenutasi ad Amsterdam, John Elkann ha delineato la strategia della Scuderia Ferrari per affrontare le sfide del 2026. Il presidente ha ribadito la volontà di superare i risultati della stagione precedente, caratterizzata da prestazioni non in linea con le ambizioni del team, puntando tutto sulla coesione interna e sul miglioramento tecnico in un contesto regolamentare completamente rinnovato. Il bilancio tra i traguardi dell’endurance e le nuove sfide tecniche. La gestione del presente si intreccia con il recente successo ottenuto nel FIA World Endurance Championship, un momento che Elkann ha descritto come di pura sia per il team che per la tifoseria globale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ferrari, la sfida di Elkann: dal trionfo in WEC al nuovo 2026

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