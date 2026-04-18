Il leader di un partito ha espresso il suo sostegno alla posizione della premier riguardo alla difesa del Papa, definendolo un’autorità morale e un simbolo di pace. Ha anche sottolineato che l’Europa, pur amica degli Stati Uniti, mantiene la propria sovranità. La dichiarazione si inserisce in un contesto di discussione sulle relazioni internazionali e sulla posizione dell’Europa nei confronti degli Stati Uniti e delle questioni religiose.

« Giorgia Meloni ha ragione nel difendere il Papa che è un’autorità morale importante, simbolo di pace. Per questo sostengo il messaggio del Papa. Siamo amici degli Stati Uniti e della loro amministrazione. Questo però non significa che siamo d’accordo su tutto. Convivono due elementi: l’amicizia e la nostra sovranità ». In una intervista al Corriere della Sera, il presidente del Partito popolare europeo, Manfed Weber si schiera al fianco della premier Italiana, dopo i confronti dell’ultima settimana che l’hanno vista prendere una posizione chiara e inequivocabile dopo l’attacco del tycoon al Senato Padre, Leone XIV. Il pensiero dell’Europa nelle parole di Meloni.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Weber sta con Meloni: “Ha ragione a difendere il Papa. Europa amica degli Usa ma sovrana”

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