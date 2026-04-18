Weber sta con Meloni | Ha ragione a difendere il Papa Europa amica degli Usa ma sovrana
Il leader di un partito ha espresso il suo sostegno alla posizione della premier riguardo alla difesa del Papa, definendolo un’autorità morale e un simbolo di pace. Ha anche sottolineato che l’Europa, pur amica degli Stati Uniti, mantiene la propria sovranità. La dichiarazione si inserisce in un contesto di discussione sulle relazioni internazionali e sulla posizione dell’Europa nei confronti degli Stati Uniti e delle questioni religiose.
« Giorgia Meloni ha ragione nel difendere il Papa che è un’autorità morale importante, simbolo di pace. Per questo sostengo il messaggio del Papa. Siamo amici degli Stati Uniti e della loro amministrazione. Questo però non significa che siamo d’accordo su tutto. Convivono due elementi: l’amicizia e la nostra sovranità ». In una intervista al Corriere della Sera, il presidente del Partito popolare europeo, Manfed Weber si schiera al fianco della premier Italiana, dopo i confronti dell’ultima settimana che l’hanno vista prendere una posizione chiara e inequivocabile dopo l’attacco del tycoon al Senato Padre, Leone XIV. Il pensiero dell’Europa nelle parole di Meloni.🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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